“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة

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نبه المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول من اليوم (الأحد) إلى الخميس المقبل على معظم محافظات منطقة عسير، الباحة، حائل، القصيم، نجران، جازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.

وتشهد أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية ومعظم محافظات منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم، اليوم وغداً هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول.

ويتوقع ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ ساعة مثيرة للغبار اليوم (الأحد) على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ ساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية مع تساقط للبرد وجريان للسيول من الثلاثاء إلى الخميس على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، تبوك، ومعظم محافظات منطقتي المدينة المنورة والرياض.

كما تشهد أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ـ بمشيئة الله ـ أمطارا رعدية متوسطة تصل إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء، أما في يوم الخميس فيتوقع ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار متوسطة على معظم محافظات المنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى بداية الأسبوع المقبل وسيتم التنويه عنها لاحقا، فيما يتابع المركز باستمرار مستجدات الأحوال الجوية على أجواء المملكة مع تنسيق متواصل مع كافة القطاعات المعنية للتعامل ميدانيا مع الحالات المطرية.

وأهاب المركز بالجميع متابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية واتباع تعليمات الجهات المعنية.