“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار بالرياض ومكة.. وسيول في الشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار الرعدية اليوم (السبت) على أجزاء من الرياض والباحة والشرقية.

وأوضح المركز، أن منطقة الرياض تحديداً الدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً بمدى الرؤية حتى الساعة (11:00) صباحاً.

ولفت إلى أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير ستكون على موعد مع أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة (08:00) مساءً، موضحاً أن أجزاء من المنطقة الشرقية ستشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول حتى الساعة (11:00) صباحاً.