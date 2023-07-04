الأرصاد الأمريكية تحذر من فيضانات وعواصف بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال

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دعت هيئة الأرصاد الأمريكية اليوم الثلاثاء، الأمريكيين إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة عواصف شديدة وحرارة قياسية وفيضانات في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال الـ 247 .

ونصحت هيئة الأرصاد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ الشعب الأمريكي بوضع خطة احتياطية للاحتفال بعيد الاستقلال ، مشيرة إلى أنه على الرغم من احتمال انخفاض درجات الحرارة القياسية في الولايات الجنوبية إلا أنها سترتفع في ولايات أخرى .

وأضافت أن عواصف خطيرة ستضرب في وقت لاحق من اليوم ولايات الوسط والشمال الشرقي، مضيفا أن تحذيرات الحرارة سارية المفعول من ساحل شمال فلوريدا حتى جنوب فرجينيا حيث ستصل درجات الحرارة الى أعلى مستوياتها .