«الأرصاد»: الباحة الأدنى حرارة اليوم.. وجدة وينبع الأعلى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت على بعض مدن المملكة، مشيرًا إلى أن الباحة تسجل أدنى درجة حرارة بـ 13 درجات مئوية، في حين تسجل جدة وينبع أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي جدة وينبع 37 درجة مئوية، مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة والوجه 36، العلا والقنفذة 35، حفر الباطن وجازان 34 درجة مئوية.
وتبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة وعرعر وسكاكا ورفحاء والقريات 33، الدمام وتبوك والأحساء 32، حائل 29، الرياض 27، الباحة 20 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: الباحة 13، طريف وأبها وسكاكا 14، القريات والطائف 15، عرعر ورفحاء 16، الرياض 20، الوجه وبيشة والمجمعة 21، المدينة المنورة 23، مكة المكرمة 26، جدة 28 درجة مئوية.