«الأرصاد»: الباحة الأدنى حرارة اليوم.. وجدة وينبع الأعلى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت على بعض مدن المملكة، مشيرًا إلى أن الباحة تسجل أدنى درجة حرارة بـ 13 درجات مئوية، في حين تسجل جدة وينبع أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية.