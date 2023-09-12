«الأرصاد الليبية»: الوضع كارثي ومأساوي في درنة بسبب العاصفة دانيال

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قال محيي الدين رمضان، مدير الإعلام للمركز الوطني للأرصاد الوطنية الليبية، إنَّ السيول في درنة جرفت الكثير من المنازل بما فيها من سكان، كما تسببت العاصفة دانيال في انهيار بعض السدود والوضع في درنة كارثي ومأساوي، مشيرًا إلى أنَّ ضحايا العاصفة«دانيال» وصلوا إلى أكثر من ألفي شخص وأكثر من 5 آلاف مفقود.

وأضاف «رمضان» خلال حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنَّ العاصفة التي شهدتها مناطق شرق ليبيا كشف عن ضعف البنية التحتية للبلاد، حيث أدت إلى غرق الشوارع الرئيسية ومنازل المواطنين والطرق السريعة، موضحًا أن الوضع سيئ للغاية، وأنّ البنية تعاني من نقص حاد في الإمكانات.

وبدءًا من اليوم بحسب مسؤول الأرصاد، سوف تقل سرعة الرياح وتتراجع غزارة الأمطار بشكل واضح، وهو ما يعني عودة نسبية للاستقرار التام، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في مسار الأودية والأماكن المنخفضة خصوصًا أنَّ التغير المناخي السبب وراء العاصفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب، وأعلنت مصر الحداد 3 أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، إثر وقوع ضحايا في الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والعاصفة في ليبيا.