أبرز الموادأهم الاخبارمحليات

“الأرصاد”: انخفاض بدرجات الحرارة على بعض المناطق من الثلاثاء وحتى الخميس

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 مارس 2023 - 9:12 مساءً

المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا بدرجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، وذلك ابتداءً من مساء (الثلاثاء) وحتى صباح (الخميس).

ويصاحب هذه الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، وتحديدًا جبل اللوز وعلقان، وذلك خلال الفترة من مساء (الثلاثاء) وحتى صباح (الأربعاء).

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 مارس 2023 - 9:12 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى