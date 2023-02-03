“الأرصاد”: انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية

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توقع محلل الطقس والمختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم (الجمعة)، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، ونجران.

وأوضح “العقيل” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن تلك الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة خاصة على الطرق السريعة، مع تكون الصقيع في ساعات الصباح الباكر والوقت المتأخر من اليوم وغداً على تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف.

وأضاف أن الأجواء كانت دافئة في الرياض على مدار اليومين الماضيين حيث وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية في العاصمة، إلا أن درجات الحرارة وصلت إلى 9 درجة مئوية اليوم، مبيناً أن هذا الانخفاض يرجع إلى نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية.