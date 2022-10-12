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الأرصاد: انخفاض يصل إلى 20 درجة مئوية لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أكتوبر 2022 - 6:49 مساءً

المناطق ـ متابعات

كشف محلل المركز الوطني للطقس عقيل العقيل، اليوم، عن توقعات المركز لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وبين في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه من المتوقع، انخفاض يصل إلى 20 درجة مئوية لدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل على العاصمة الرياض.

ولفت إلى أن الفترة الحالية التي نعيشها هي فترة انتقالية، يتلاحظ فيها انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والعاصمة الرياض.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أكتوبر 2022 - 6:49 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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