الأرصاد: انخفاض يصل إلى 20 درجة مئوية لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

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كشف محلل المركز الوطني للطقس عقيل العقيل، اليوم، عن توقعات المركز لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وبين في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه من المتوقع، انخفاض يصل إلى 20 درجة مئوية لدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل على العاصمة الرياض.

ولفت إلى أن الفترة الحالية التي نعيشها هي فترة انتقالية، يتلاحظ فيها انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والعاصمة الرياض.