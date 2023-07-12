“الأرصاد” تحذر من ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة.. تلامس الـ 50 الأيام المقبلة (فيديو)

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حذر حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنها قد تلامس الـ 50 درجة ببعض المناطق.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن درجة الحرارة في أغلب المناطق لا زالت في معدلاتها الطبيعة، وتشهد انخفاضا في المرتفعات الجبلية من الطائف حتى منطقة جازان.

وذكر أن المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجات حرارة، خصوصا في الأحساء فمن المقرر أن تصل لـ 48 وهو أعلى معدل لدرجة الحرارة في فصل الصيف، هذا العام.

وبالنسبة لمكة المكرمة، ذكر المتحدث باسم الأرصاد، أن درجة الحرارة معتدلة نسبيا، مشيرا إلى أن المركز الوطني للأرصاد يتابع الحالة أولا بأول، وينبه المواطنين بالمستجدات.