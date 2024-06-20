الأرصاد تحذر من تأثر الشرقية والرياض بالأتربة المثارة

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كشفت صور الأقمار الصناعية تأثر أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض بالأتربة المثارة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في منشور على حسابه بمنصة “إكس” إن صور الأقمار الصناعية أظهرت تأثر أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض بالأتربة المثارة، بما في ذلك العاصمة الرياض.

توقعات الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الطقس حاراّ إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.