“الأرصاد”: تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك الخميس القادم

المناطق_ تبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية، يصاحبها سقوط أمطار رعدية، مع تساقط لحبات البرد، وهبوب أتربة مثارة تؤدي لتدني مستوى الرؤية، وذلك اعتبارًا من مساء بعد غد (الأربعاء) وحتى (الجمعة) المقبل.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم والرياض وعسير، ستشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول اعتبارًا من مساء يوم (الأربعاء) وحتى صباح (الخميس).

وأشار إلى أن الأمطار ستكون متوسطة في مجملها اعتبارًا من يومي (الخميس) و(الجمعة) على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف والشرقية.

وأفاد التقرير باحتمالية تساقط الثلوج اعتبارا من مساء (الخميس) ويوم (الجمعة) على مرتفعات منطقة تبوك، مع انخفاض في درجات الحرارة وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة.

وذكر من ضمن التوقعات، ارتفاع الأمواج مع نشاط في الرياح السطحية يومي (الخميس) و(الجمعة) على الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة ومكة، إذ سيصل ارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين ونصف المتر.