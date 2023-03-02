“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، خلال الفترة من السبت حتى الأربعاء المقبل.

وتشمل الحالة الجوية المنتظرة، هطول الأمطار الرعدية التي قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد في معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز، أنه من السبت إلى الثلاثاء تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة والأجزاء الغربية لمناطق الرياض والأجزاء الشرقية لمناطق مكة والباحة وعسير، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى أنه من السبت إلى الأربعاء، تشهد مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، هطول الأمطار الرعدية التي تكون متوسطة إلى غزيرة، ومن مساء الأحد حتى الأربعاء تشهد المدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل، أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ويوم الأربعاء تمتد الحالة إلى القصيم والمناطق الشرقية.

وأضاف المركز، أنه من المنتظر أن تشهد مكة المكرمة يومَي السبت والأحد تساقط أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة وتمتد إلى تبوك يومَي الأحد والاثنين، كما تشهد معظم مناطق المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة من يوم السبت إلى الثلاثاء.