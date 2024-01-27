“الأرصاد” تكشف عن كميات الأمطار المسجّلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المناطق_متابعات
كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من: مكة المكرّمة والشرقية وتبوك وعسير وجازان والجوف والحدود الشمالية.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بتلك المناطق، سجّلت محطتا الطائف بمكة المكرّمة كميات متفاوتة من الأمطار بين 3.00مم و0.9 مم.
وفي جازان، سجّلت محطة بيش 0.2 مم، فيما سجّلت محطات عسير كميات أمطار تراوحت بين 0.6 مم و1.0 مم.
وأضاف المركز أن محطات الرصد في الشرقية سجّلت كميات أمطار بين 0.2 و0.6 مم، فيما سجّلت تبوك 1.2 مم والحدود الشمالية 1.4مم.