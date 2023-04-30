“الأرصاد” تنبه من عوالق ترابية بالرياض.. وأمطار على 7 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بعوالق ترابية على العاصمة الرياض، وأمطار على معظم المناطق خاصة مكة المكرمة والشرقية.

وأوضح المركز أن مدينة الرياض وكذلك العديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف في المنطقة الشرقية ستشهد عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة صباحاً، كما تضـرب رياح نشطة وأتربة مثارة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية حتى السادسة مساءً.

ولفت إلى أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والشرقية وجازان وحائل والقصيم وعسير والحدود الشمالية ستكون على موعد مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الرابعة مساءً.