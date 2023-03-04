“الأرصاد” تُحذر من استمرار الأمطار والرياح على الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة اليوم (السبت)، بهطول أمطار ورياح نشطة.

وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة الرياض ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.

ونوّه إلى أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.

ولفت إلى أن مناطق نجران والجوف والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية ستتأثر بحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.