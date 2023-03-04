أبرز الموادأهم الاخبارمنطقة الرياض

“الأرصاد” تُحذر من استمرار الأمطار والرياح على الرياض

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 4 مارس 2023 - 2:02 صباحًا

المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة اليوم (السبت)، بهطول أمطار ورياح نشطة.

وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة الرياض ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.

ونوّه إلى أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.

ولفت إلى أن مناطق نجران والجوف والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية ستتأثر بحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 4 مارس 2023 - 2:02 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى