“الأرصاد” تُحذر من استمرار الرياح على 7 مناطق خلال الــ 24 ساعة المقبلة

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ونوه المركز إلى أن تلك الحالة ستشهدها أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.