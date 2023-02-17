“الأرصاد” تُحذر من رياح وأتربة مثارة على 4 مناطق بينها الرياض ومكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة وتبوك وعسير اليوم (الجمعة) بحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة.

وأوضح المركز، أن منطقة الرياض خاصة الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (08:00) مساءً، كما أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة ستشهد نفس الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ونوه إلى أن الوجه وأملج ونيوم شرما بمنطقة تبوك ستكون على موعد مع رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع أمواج وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 3 عصراً، كما ستتأثر أجزاء من منطقة عسير بعوالق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 3 عصراً.