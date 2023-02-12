“الأرصاد” تُحذر من هطول أمطار رعدية على 4 مناطق بينها الرياض

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأضح المركز، أن تلك الحالة ستشهدها أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.

ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، مبيناً أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر)، وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.