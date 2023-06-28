“الأرصاد”: درجة الحرارة على الجمرات 43 ْم والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام 45 ْم والأجواء مستقرة

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سجلت درجات الحرارة على منطقة الجمرات 43 ْم والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام 45 ْم بنسبة رطوبة لاتتجاوز 16%، والأجواء مستقرة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني, داعياً حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خصوصًا الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أطلق أمس المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام، وذلك من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية منتشرة في المشاعر المقدسة لزيادة التغطية الجغرافية، بهدف دقة المعلومة وسرعتها والتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية ذات العلاقة بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة.