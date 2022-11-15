“الأرصاد” : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحب رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الفقرة واليتمة ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة ليلًا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد وينبع والرايس والعلا والعيص وخيبر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة ليلًا.