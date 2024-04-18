«الأرصاد» لـ «المناطق»: الأمطار مستمرة حتى نهاية أبريل

المناطق_عمر آل قايد

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ«المناطق»، أن الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة هذه الأيام مستمرة حتى نهاية هذا الشهر، وأضاف أن الأمطار ربيعية، وستستمر على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية شهر أبريل. وأشار إلى أنه من مميزات فصل الربيع وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة إما المصاحبة للسحب الركامية الرعدية الممطرة أو الرياح العادية التي تهب على المناطق. وأضاف القحطاني أن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ستكون متذبذبة، وأشار إلى أن مركز منيفة التابع لمحافظة الخفجي تجاوز 42 ملم من الأمطار خلال 60 دقيقة.