«الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ35 مئوية.. وطريف والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 35 درجة مئوية، فيما تسجل طريف والسودة أدنى درجة حرارة بـ7 درجات مئوية.