«الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ35 مئوية.. وطريف والسودة الأدنى

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 35 درجة مئوية، فيما تسجل طريف والسودة أدنى درجة حرارة بـ7 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 35 درجة مئوية، جدة 33، المدينة المنورة ونجران 32 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وجازان ووادي الدواسر 31، أبها 24، الباحة 21، طريف 15 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة وطريف 7، القريات 10، تبوك وأبها وسكاكا 12، الرياض 18، المدينة المنورة 22، مكة المكرمة وجدة 24، درجة مئوية.