«الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ42 درجة.. والسودة الأدنى اليوم

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 12، أبها 14، الباحة والقريات17، الرياض 19، المدينة المنورة 25، جدة والدمام 27، مكة المكرمة 29 درجة مئوية.