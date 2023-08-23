“الأرصاد”: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون البرتقالي لأهالي المدينة المنورة، بشأن توقعات الحالة الجوية خلال الساعات القادمة.

وتوقع الوطني للأرصاد أن تشهد المدينة المنورة موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 49- 50 درجة مئوية.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.