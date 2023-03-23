“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم المناطق من الجمعة إلى الاثنين

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أمطار رعدية وعواصف ترابية تؤثر على معظم مناطق المملكة من بعد غد (الجمعة) وحتى الاثنين المقبل.

وأوضح أن يوم الجمعة سيشهد هطول أمطار على مناطق: عسير، والباحة، وجازان، ونجران، على أن تزداد شدتها يومي الأحد والاثنين، بينما الرياض، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، ستشهد هطول أمطار من السبت إلى الاثنين.

وأضاف أن مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، يومي السبت الأحد، تصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة، وجريان للسيول وتساقط للبرد.

وأشار إلى أن يومي السبت والأحد يشهدان هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على الوجه، وضبا، وأملج، ونيوم، وشرما بتبوك، إلى جانب محافظات ينبع، وبدر، وجدة، ورابغ، تصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة، ومثيرة للغبار.

وبين المركز أن مناطق: شرق تبوك، وشرق مكة المكرمة، وشرق المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والقصيم، وشمال الشرقية ستشهد عواصفَ ترابية، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تبدأ من الجمعة وتزداد شدتها يومي السبت والأحد.