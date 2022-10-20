«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار وسماءً غائمة وتكون سحب ممطرة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.