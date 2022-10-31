«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية على ثلاث مناطق.. أمطار رعدية وضباب كثيف

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات المقبلة.

وتشمل الحالة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة وعسير حتى الثامنة من مساء اليوم الإثنين.