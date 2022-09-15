الأرصاد يدشن مركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي

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دشن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية، الذي يعد أضخم مركز إعلامي مختص بالطقس والمناخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام.

وتضمنت فعاليات تدشين المركز، إطلاق حزمة من الخدمات التفاعلية للمستفيدين، تشمل خدمة “واتساب” التفاعلية، التي سيقدم المركز من خلالها خدمات متعددة يستفيد منها المشتركون، وتشمل حالة الطقس اليومية، والإنذار المبكر، وأخبار المركز، والبرامج التوعوية، والنشرات الخاصة، بالإضافة إلى المعلومات المناخية.

ويأتي تدشين المركز الإعلامي في إطار سعي المركز الوطني للأرصاد لتقديم خدمات إعلامية متميزة للجمهور العام، وللجهات المستفيدة المختلفة، باستخدام التقنيات الحديثة، وعبر قنوات ووسائل الاتصال الرقمية التفاعلية، وعلى مدار الساعة.

ويسعى المركز الإعلامي، إلى الإسهام في زيادة الثقافة الأرصادية للمجتمع، عبر قسم التوعية والتطوع بالمركز، من خلال إنتاج مواد توعوية وتثقيفية، في استديو المركز المجهز بأحدث التقنيات والمعدات، والتي تزيد من الوعي المجتمعي بمخاطر بعض الممارسات الخاطئة المرتبطة بالطقس والمناخ، وتشرح الظواهر الجوية ومصطلحاتها، بأسلوب جذاب يبسط المعلومات الأرصادية للمستفيدين.