“الأرصاد” يكشف عن مفاجأة في طقس الغد

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن تفاصيل بشأن حالة الطقس المتوقعة على المملكة غداً الأحد.

وقال «العقيل» في مداخلة مع «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية»: «هذه أول موجة نتوقع فيها أن تكون درجات الحرارة تحت الصفر، على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة».

وأضاف «نتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق ما بين -1 إلى 4 درجات مئوية، بينما تتراوح بين 2 إلى 5 درجات شمال الرياض وشمال المنطقة الشرقية، وبين 1 إلى 5 درجات على أجزاء منطقة الرياض، بما فيها العاصمة».