«الأرصاد»: ينبع الأعلى حرارة بـ36 درجة.. والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن ينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ36 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.