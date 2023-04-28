“الأرصاد” ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع تدن في الرؤية، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً متوسطة تشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.