الأرصاد ينبه 11 منطقة: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والخرمة والموية وتربة ورنية، فيما تشهد الطائف وأضم وميسان والعرضيات أمطاراً غزيرة وسيولاً، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الخرمة والموية وتربة ورنية أتربة مثارة حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.