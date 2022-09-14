“الأرصاد” ينبه 3 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍ في الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والجوف والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.