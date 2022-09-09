“الأرصاد” ينبه 5 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع تدن في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.