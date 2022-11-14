“الأرصاد” ينبه 6 مناطق: أمطار غزيرة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف حتى الساعة التاسعة صباحًا.