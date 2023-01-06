“الأرصاد” ينبه 7 مناطق: أمطار متوسطة وضباب كثيف مع شبه انعدام للرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة ، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وسيولاً على الطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.