“الأرصاد” ينبه 7 مناطق: ضباب وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ارتفاع الأمواج على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.