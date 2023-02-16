“الأرصاد” ينبه 7 مناطق: ضباب وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير والرياض والمدينة المنورة وتبوك والقصيم والحدود الشمالية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد ارتفاع الأمواج مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والنبهانية والفوارة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ارتفاع الأمواج على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الدوادمي وعفيف والرين والقويعية والدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ارتفاع الأمواج مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.