“الأرصاد” ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

المناطق-متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان ونجران والشرقية والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان والطائف، وأمطارًا خفيفة على الكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام والعاصمة المقدسة، وأتربة مثارة على القنفذة والليث والجموم وبحرة وخليص، ورياحًا شديدة على جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21:00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان، وأمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والحناكية والمهد، ورياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة.