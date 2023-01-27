“الأرصاد” ينبه 8 مناطق: أمطار ورياح وضباب كثيف مع شبه انعدام للرؤية

وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على عفيف والسليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.