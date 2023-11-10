“الأرصاد” .. يُحذر من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة

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رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه المتقدم إلى “تحذير” بهطول أمطار غزيرة على كامل محافظة جدة والشعيبة، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان للسيول، انعدام في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج .

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 1 مساء.

فيما دعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.