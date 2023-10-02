“الأرصاد” يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل والقصيم وتبوك والباحة وجازان والجوف والشمالية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والطائف وأضم وميسان. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم والليث والقنفذة والكامل والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساع الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والشنان وبقعاء والكهفة وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أملج وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.