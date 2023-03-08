“الأرصاد” يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الجبيل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء، وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.