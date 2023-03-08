“الأرصاد” يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والباحة وعسير والجوف وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه والطائف وميسان حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الجبيل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء، وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرماء ومرات، فيما تشهد الدوادمي وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء أمطارًا متوسطة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء، بينما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على البجادية والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والبجادية والدوادمي والرين والقويعية وساجر وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقط البَرَد وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أيضًا أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقُط البَرَد وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.