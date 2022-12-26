“الأرصاد” يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والشرقية والشمالية والقصيم وتبوك وحائل).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعديد وسلوى والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعبيلة وبقيق وحرض وخريص والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقُط الثلوج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الباحة ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.