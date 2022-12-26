“الأرصاد” يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقُط الثلوج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.