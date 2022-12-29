“الأرصاد” يُنبِّه 12 منطقة: أمطار غزيرة وسيول وتساقُط للبرد وشبه انعدام في الرؤية

المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والجوف وتبوك وحائل والقصيم والشرقية).

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع سيول وتساقُط البرد، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والجموم وبحرة وجدة والعرضيات وأضم وميسان والطائف والقنفذة والليث. وتستمر الحالات حتى الساعة الواحدة من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، تستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة، وأمطارًا رعدية على الكامل وخليص وعسفان حتى الساعة الـ14.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق وحوطة بني تميم والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وضرماء ومرات. وتستمر الحالات حتى الساعة العاشرة من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية وأتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد منطقة القصيم ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

ونبه المركز الجوف بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل طبرجل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع تساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، فيما تشهد البرك والقحمة أمطارًا رعدية وارتفاعًا في الأمواج. وتستمر أغلب الحالات حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع سيول وتساقُط البرد، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.