“الأرصاد” يُنبِّه 12 منطقة: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وتساقط البَرَد وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية على الليث، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين، وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف وميسان حتى الساعة العاشرة صباحًا.