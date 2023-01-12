“الأرصاد” يُنبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية

المناطق_الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد الليث رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس، فيما تشهد القنفذة أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات وأضم وميسلن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس، فيما تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب أمطارًا رعدية، تستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس، وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البرد وشبه انعدام في الرؤية على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقُط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.