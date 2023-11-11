“الأرصاد” يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول وصواعق رعدية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية وجازان وعسير والباحة.
وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بحرة والطائف وأضم وميسان والجموم والعاصمة والمقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وسيول، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.