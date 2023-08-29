“الأرصاد” يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وموجة حارة

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب.

وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.