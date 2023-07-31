“الأرصاد” يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل أضم والعرضيات والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.