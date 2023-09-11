“الأرصاد” يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة، وتشمل الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرماء والحريق والخرج والدلم المزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.